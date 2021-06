Palju õnne! Ärimees Indrek Kasela saab galeristist kallimaga peagi teise lapse vanemateks

Eerik-Niiles Krossi abikaasa Mary Jordan avaldas samal aastal sotsiaalmeedias heameelt, et ka lapsed on riigi tähtsamale peole oodatud – oli ju endine kaitseminister Hannes Hanso ja tema abikaasa Riina oma vastsündinud beebi Johannes Mardi ühes võtnud! Mary arvas koguni, et vastuvõtul võiksid olla ruumid emadele-beebidele, kus puhata, süüa ja sättida. Muide, lisaks Hansodele oli ka maailmakoristuspäeva projekti juhtiv Kadi Kenk tulnud pisipojaga.

Samuti on Olga Temnikova inspireerinud teiste seas ka Neeme Rauda. Värske Kroonika kodu-eri numbris räägib Raud, kuidas tema koju jõudis Jaan Toomiku maal. Autor olevat selle loomiseks saanud inspiratsiooni itaalia barokiaja kunstnikult Tiepololt. "See on nagu taevasse minek, hüpe kusagile avarusse. Kui seda pilti Olga Temnikova galeriis esmakordselt nägin, teadsin, et see lend mind inspireerib. Täiesti viib lendu!" rääkis Neeme Raud.