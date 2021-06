Suure pangalaenu võtnud juutuuber sai head uudised: ma olen nii õnnelik!

"Ma just ärkasin üles ning sain YouTube'ilt kirja, kus öeldi, et nad taastasid minu kanalil rahateenimise võimaluse," teatas silmnähtavalt rõõmsameelne Artur Rehi YouTube'is.

"Ma olen nii õnnelik. See on parim kiri, mille olen YouTube'ist saanud," lisas Rehi. Ta luges kirja ka ette, kus ei olnud taastamise põhjust toodud, aga eeldades, kui oluline on Rehi jaoks sotsiaalmeedia sissetulek, siis vaevalt ta põhjusest ka hoolib.

Artur Rehi andis uudisest oma fännidele teada otseülekande ajal, kus tänas neid teda toetamast ja aitamast.

341 000 jälgijaga Artur teatas kuu alguses, et kuigi tal on halvad uudised, siis alustab ta pigem heaga. "Hea uudis on see, et mul on viimaks oma kodu. Ma elasin aastaid üürikates, Hollywoodis samamoodi. Siis läksin kaitseväkke, kus on vaid narivoodid, siis kolisin taas üürikasse. Aga nüüd on mul viimaks oma kodu," ütles Artur, lisades, et võttis 30 aasta peale kodulaenu.

"Halb uudis on aga see, et terve minu YouTube'i kanal demonetiseeriti. Terve kanal," rääkis Artur. Demonetiseerima tähendab, et kanaliga pole enam võimalik raha teenida.

"Kohe, kui ma sain kodulaenu, sain ma YouTube'ilt kirja, et terve minu kanal on demonetiseeritud."

Ja selle põhjus? Nagu Artur selgitas, siis YouTube'i kohaselt ei vastanud nende kasutajatingimustele tema kaheksa aasta tagune video, mis on privaatne ning mida on kokku nähtud kolmel korral. Video oli tehtud sünnipäevaks tema vennale, kus ta mängib mängurelvadega.

"Tuleb välja, et YouTube'i algoritmid tõlgendasid seda, kui seost lapssõdurite või jõuguvägivallaga. See oli ilmselgelt naljavideo. Mängurelvade sketš. Kaheksa aastat tagasi. See oli privaatne. Sellel on vaid kolm vaatamist."

"See on video, mis võttis minult elatise. Ma olen täiskohaga juutuuber. Olin. Kõik, mida ma teenisin, tuli YouTube'ist. Ja nii on aastaid olnud ja ma teadsin, et ma saan sellega kodulaenu võtta."