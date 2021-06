Milliste ehetega minna vastu kirglikule suvehooajale?

Suvevürtsi lisavad mitmete Eesti disainerite looming, mille parimad valikud on esindatud Goldtime juveelikauplustes. Aveli lisab siinkohal, et eestlaste vaieldamatute lemmikute hulka kuuluvad nii Tanel Veenre tähistaevasse lennutatud komeedisabad kui ka Soma pilkupüüdvad neoonvärvid. Stiilipuhtust lisavad Lisa Kroeberi ja uued öko Soho kõrvarõngad, kuid kirgi kütab endiselt ka alati New Vintage by Kriss ja Kuma romantilised liblikad.

„Rõõm on tõdeda, et eestlaste ehtemaitse on endiselt rikkalik, julge ning stiilne. Tõsi, et kunagi ei lähe moest väärikad vääriskivid ja nende kuninganna- Teemant. Teemandiga ehted on, olid ja jäävad läbi aegade naiste vaieldamatuks lemmikuks . Oluline on aga leida see enda stiil ja mugav tunnetus- jah, just need ehted teevad mu välimusele komplimendi! Laste enda kustumatul säral paista ning nautige eestimaa imekaunist suve, lisab Aveli, soovides kõigile naudinguterohkeid suvepidusid Goldtime/ www.goldtime.ee pere poolt!