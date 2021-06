FOTOD | Tubli saavutus! Kelly Sildaru lõpetas gümnaasiumi: isa ega venda lõpetamisel kohal polnud

2020. aasta juulis teatas Sildaru, et planeerib keskkooli järel keskenduda 2022. aastal toimuvatele Pekingi taliolümpiamängudele. "Hetkel on plaan suusatada," vastas Sildaru Eesti olümpiakomitee Instagrami story's, kui üks jälgija küsis, mis on tema plaanid pärast gümnaasiumi. "Kuna ka olümpia tulekul, siis [on] põhirõhk sellel. Peale seda võib-olla plaan edasi õppima minna."