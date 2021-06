Noored tüdrukud ründavad vallalist Andrei Zevakinit rohkete sõnumitega: kohati läheb liiga paljuks!

TV3 reporter uuris Andrei Zevakinilt, et nüüd, kui ta on värskelt vaba ja vallaline, kas siis mitmed tüdrukud kirjutavad talle pidevalt. "Minu imestuseks juhtub seda päris palju jah. Suht palju kirjutatakse ja väga huvitavaid asju," tõdeb Zevakin, lisades et üle pika aja käis ta hiljuti ka väljas ning ta nägi reaalselt, kuidas päriselus juutuubis olemine on.