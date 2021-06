Kalvi-Kallet ekskallim Helen Kõpu pulmas ei näinud: mul pole aega tegeleda mingisuguste naisinimestega

Muu hulgas saatis Helen Kõpp Kroonikale kirja, kus ütleb, et meediasse on eksklikult lekkinud info justkui Kalvi-Kalle oleks tema lapse isa. "Minu lapse isana sünnidokumendil on Edgar Vennikas (nüüd: Kõpp). Mitte kunagi ei ole olnud sünnitunnistusel kellegi teise nime. Lapse päritolu on kindel - isa on Edgar Kõpp," tõdeb Helen oma kirjas.