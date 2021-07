Ilm on tuuletu ja soe. Väheste pilvede ning üksikute üle Väikese väina kostuvate laululuikede kiuksatuste ja merelindude tiivakahinaga. Isepäise poliitiku, õigusteoreetiku ja professori Igor Gräzini (69) näolihased liiguvad nii, et esmapilgul ei saa aru, kas ta naeratab või on irooniline. Koos abikaasa Maret Maripuuga (47) kuus aastat tagasi Muhus maakodu ehitamist alustanud mees viib külalised kõigepealt "putukate hotelli". See on heina kasvanud maalahmakas, mis laiub trendikalt halli värvi elumaja, uue sauna ja piraka metsatuka keskel. Igori sõnul on seal lastud enne jaani heinal vabalt kasvada ning "putukate hotell" peidab endas herilasepesi, mesilasi, liblikaid, võib-olla isegi pisemate lindude kodusid ja õide puhkevat maarjaheina. Paljajalu ta ei soovita sinna minna.