Mööbliettevõte IKEA langes erimenüü tõttu kriitika alla: need toetavad rassilisi stereotüüpe

USAs tähistatakse 19. juunil (Juneteenth) orjanduse lõppemist, mis on mustanahaliste ameeriklaste jaoks väga oluline sündmus. Mööblipood saatis töötajatele kirja, kus öeldi, et selleks, et austada mustanahaliste ameeriklaste sihikindlust ning progressi, mis vajab veel tegemist, pakutakse neile erimenüüd. Ja see tekitas suure probleemi, kirjutas TMZ.