Luisa Rõivas ajab end supervormi: ujumist ja jalgrattasõitu ma naudin, jooksmist ma endale meeldivaks mõelda ei suuda

"Ma ei suuda seda enda jaoks meeldivaks mõelda," tunnistab ta, et see on ainuke ala, mida veidi ka kardab. "Eriti hull on jooksmine siis, kui oled enne seda 90 km rattaga sõitnud," arutleb Luisa. Isegi tema treeningukaaslane, vehklemise maailmameister Kristina Kuusk on tunnistanud, et nii pika distantsi jooksmine on väga raske. Rääkimata siis inimesest, kes varem tõsisemalt spordiga pole tegelenud.

Luisa Rõivas avaldas videosarjas Raudne teekond, et võttis IRONMAN Eesti ja Betsafe'i ühisprojekti "Hea eeskuju" raames vastu väljakutse osaleda augusti alguses toimuval poolpikal IRONMAN 70.3 Tallinn triatlonil. Koos abikaasa Taaviga triatloni starti mineva Luisa sõnul pole ta olnud väga sportlik, kuigi alates oktoobrist on ta Argo Aderi abiga jõusaalis treeninud. Tema kõige pikem jooksudistants on siiani olnud 14 kilomeetrit. Nüüd alustab ta spetsiaalse treeningkavaga, mida saavad kaasa teha kõik triatloniks treenimise huvilised.

Triatloni aladest toob Luisa esile ujumise. "Vesi ja ujumine mulle meeldivad. Seni olen aga ujunud pigem jalgadega ja kätega pole midagi teinud – kroolida ma üldse ei oska. Lootuses, et mind õpetatakse kätega tööd tegema, pean ujumisdistantsi kõige nauditavamaks," sõnas Luisa. Pisut pelgab ta mõtet väljaspool basseini ujumisest, sest tume vesi ja põhja mitte nägemine on hirmutav.

"Sõita rattaga 90 kilomeetrit ujumisele otsa on täiesti ajuvaba. Aga ma arvan, et ma ära ei sure ja pilti tasku ei pane. Mul on tohutu tahtejõud." Luisa sõnul loodab ta kaheksakuulise treeningu jooksul jõuda sinnani, et läbida triatlon hea enesetundega. "Praegu on rasedakaalu piisavalt. Kui seda alla saada, siis on kergem asju teha, aga praegu on veel pikk maa minna," ütles ta.

Tallinna Ironman ürituse korraldaja Ain-Alar Juhansoni sõnul osaleb maailmas Ironmanil keskmiselt 20-25% naisi, Eestis on see osakaal jäänud 13-14% vahele. "Oleme aastaid otsinud projekti naissoost liiget, kellega oleks hea samastuda. Soov on jõuda naisteni, kes soovivad ennast proovile panna, sest kolme lapse kõrvalt sportimiseks aja leidmine võib tunduda keeruline," selgitas ta põhjust, miks Luisa Rõivas on Ironmani projektis hea eeskuju.