FOTOD | Viimsi jaanituli tõi kuuma ilma kiuste kohale sadu ja sadu pidutsejaid

Eilne Viimsi vabaõhumuuseum on tegelikkuses üle 150 aasta vana rannatalude kompleks maalilisel mererannal Pringi külas Viimsis. Põhiosa vabaõhumuuseumist moodustab ajalooline Kingu rannatalu, mille vanimaks hooneks on 19. sajandi keskpaigas ehitatud rehielamu. Viimsi vabaõhumuuseum on kultuurimälestisena riikliku kaitse all.

Seal on aastaringselt võimalik osa saada külaelanike igapäevastest tegemistest, talutöödest ning merelkäigust, puhkehetkedest ja külapidustustest, turupäevadest ja pühadekommetest. Temaatilised programmid ja traditsioonilised sündmused viivad külastajaid aastaringselt põnevale rännakule kombineerides vanu kombeid ja traditsioone kaasaegse rannarahva elu-oluga.