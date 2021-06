Juukselaki liimiga segamini ajanud tiktokker sai saatuselt veel ühe tugeva hoobi

Meedialt nime "Gorilla Glue Girl" (firma nimi, mille liimi ta endale pähe valas) saanud Tessica avaldas, et ta kannatas nurisünnituse kolmandal raseduskuul ja ta pole praegu kindel, kas ta oma kihlatuga üldse proovib uuesti last saada, kirjutas TMZ.

Tessica rääkis, et nurisünnitus toimus eelmisel kuul, kui ta erandkorras haiglasse viidi. Talle kutsuti kiirabi, kuna tugev kõhuvalu ei lasknud magada.

Arstid püüdsid lapse südamelööke leida kümme minutit, kuni ultraheli viimaks kinnitas, et Tessica oli pisitüdrukust ilma jäänud. Naine ei osanud teha muud kui vaid nutta.

Ja viimaks, 17. mail, ta avastas, et ta veritses palju ning siis teadis naine, et midagi on väga valesti.