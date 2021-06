Blink-182 muusik võitleb vähiga: see imeb ja ma kardan

"Viimased kolm kuud olen ma vähi vastu kemoteraapias käinud. Mul on kasvaja. See imeb ja ma kardan, aga samal ajal olen ma õnnistatud heade arstide, pere ja sõpradega," rääkis Hoppus.

Ta lisas: "Mul on veel mitu kuud ravi ees, aga ma jään lootusrikkaks ja positiivseks. Ei jõua ära oodata, et vähist vabaks saada ja teid kõiki taaskord peagi kontserdil näha. Armastan teid kõiki."

Pildil tundub Mark väga rahulik. Ta istub, kanüül veenis ning tuju ei olegi kõige kehvem. Fännide mure on aga suurem, sest see oli esimene kord, kui nad kuulsid, et muusik on haige.