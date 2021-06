Ettevõtted keelduvad kaasat relvaga ähvardanud sisuloojaga koostööst

Naistele mõeldud sekslelude tootja Bellesa sõnas, et nad keelduvad Jenn Harleyga koostööst, kuna nad on šokeeritud tema käitumisest oma praegu kallima suunas, ähvardades teda relvaga ja kutsudes teda n******s, kirjutas TMZ.

Jenni koostöö Bellesaga nägi ette, et naine reklaamib ühte nende toodet oma Instagramis . Emadepäeval tegi ta postituse, öeldes, et ka emad väärivad puhkust, ning kutsus endaga ühendust võtma, et nad saaksid tasuta kingituse või kinkekaardi.

Jenni koostöö Bentley Trike'ga, mis on kolmerattaline ning lapsekäru ühes, on samuti ohus. Toote levitaja Posh Baby & Kids ütles, et nad on praeguseks lepingu peatanud, aga on kohe valmis seda lõpetama, kui süüdistused vastavad tõele.