Neeme Raud hirmkalliist kodukaunistusest: meie maailmas on Miki samasugune sümbol kui Mona Lisa

Ameerika kumab tippajakirjaniku kodus läbi igal sammul ja igas nurgas. Esimese korruse tualetti on ta loonud kitšinurgakese. "Mulle on alati meeldinud satiiriline kõrvalpilk asjadele. New Orleansist ostsin kaks tõeliselt camp-pilti, millel on nii-öelda täitunud Ameerika unistused – treileripargi maja, krokodill, väikesed kitsed ja tiigike. Siin on ka trash-kino tippteose, John Watersi filmi "Pink Flamingos" plakat."

"Miki tekitab alati hea tuju, on alati kodus. Ostsin selle siis, kui kirjutasin alla oma New Yorgi korteri müügi lepingule. Tahtsin midagi väga-väga ehedat Ameerika elu meenutama. Mikist tugevamat sümbolit on raske leida," räägib Neeme. "Miki on osaks mu kunstifoonist kodus. Tänapäe­vane kunstikollektsioon võikski olla väga eklektiline, nagu inimese enda erinevad tahud. Ja tänasesse päeva kuuluv. Mulle meeldib just tänane, mitte eilne ega homne, mida me veel ei tea. Kui ma vahepeal New Yorki ja Moskvasse ekskursioone tegin, siis tahtsin näidata just tänast linna, tänast elu, mida ka oma töös ju pidevalt peegeldan. Tore on ka ajalugu uurida, aga milleks mööda maailma kulgeda, et ainult eilses olla? Et vaat siis oli nii. Aga nüüd on nii – see on meie eluaja maailm, olgem siis siin kohal. Meie maailmas on Miki samasugune sümbol kui Mona Lisa."