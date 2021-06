KLÕPS | Tomi ja Anni Rahula tähistasid kaheksandat pulma-aastapäeva: aitäh, et olemas oled!

"Ilusat pulma-aastapäeva Härra Abikaasa! Aitäh, et olemas oled. Alati, iga kell, igal pool! Aitäh, et minust varem ärkad, hommikusööki tihti ise valmistad, korrektne ning täpne oled ja nii palju huumorit igasse päeva tood. Et Sa õpetad mulle ja Rubile positiivset kangust, julgust ja oma soovide elluviimise kunsti, iga päev," kirjutas Anni oma postituse pealkirjas.