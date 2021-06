Uue suvise telesaate juhina särab Reet Härmat!

Avasaates näeb jätkusuutlikku moeloomingut, glamuurseid ehteid, luksuslikku pesu ja teemaks on ka noorusliku naha saladused. Marsaana showroomis selgub, milline näeb välja keskkonnasõbralik kanepipuuvill ja korduvkasutatavad meigieemalduspadjakesed. Glanz&Glamuur uuest avarast esindusest Rotermanni kvartalis leiab suurenenud ehtevaliku nutikate mudelitega, mida saab täiendada lõputult. Tradehouse'i ilupoes tutvustab Utimate Beauty esindaja selle suve "must have"-toidulisandeid: Biocyte Terracotta Coctail isepruunistavaid kapsleid, selgitades, mis on kollageen ja kuidas seda kõige paremas vormis manustada!