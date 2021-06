Anne Veski meenutab üht andunud fänni: ta oli alati nii õnnetu, et miks minu kõrval on Benno

"Üks noormees lõunavabariikidest armastas helistada öösel kell kaks või kolm, et avaldada mulle armastatust. Ta oli alati nii õnnetu, et miks minu kõrval on Benno. Tema oleks tahtnud ise olla," meenutab Veski üht helistajat, lisades et ta alati toonistas, et kui temast tahta tõesti rääkida, siis helistagu vähemalt päevasel ajal.