Biitel Ringo Starr lõpetas vaidluse sekslelude tootjaga

Biitlite trummar vaidlustas Ring O kaubamärgi, kuna nende nimed on liiga sarnased ja võivad tekitada segadust, kirjutas BBC.

80-aastane muusik leidis, et tema reputatsioon võib kannatada saada, kui USA patendiamet nõustub seda kaubamärki registreerima. Aga ta on nüüd oma kaebuse tagasi võtnud, kuna jõudis tootjatega kokkuleppele.

Tema advokaadid vaidlesid alguses, et brändi nimi on identne välimuselt, häälduselt, konnotatsioonilt ning kõlalt tema enda nimega, mis on kaubamärgina registreeritud.