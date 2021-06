Vanilla Ninja liikmed taasühinemisest: ega muud moodi polekski saanud, kui kaasad poleks nõus olnud

Lenna: Ega muud moodi olekski seda rahvusvahelist projekti saanud taaselustada, kui kaasad poolt ei oleks. Nende abi ja toetus on suur asi ja väga vajalik. Olen tänulik, et meil kõigil nii mõistvad pered on. Õnneks meeldib ka lastele kõik, mis emme teeb. Kõik laulavad kodus uusi Vanilla Ninja laule kaasa.

Piret: Emana seda kõike uuesti kogeda, mida sai kogetud magusas nooruses, on sõnulseletamatult äge. Mulle meeldib, et ma ei peagi oma lapsele neid ilusaid aegu piltlikult öeldes kiiktoolis heietades meenutama, vaid ta saab nüüd ise üheks osaks sellest loost ja saab seda kõike koos minuga läbi teha.

Oma abikaasat ei jõua ma ära tänada, sest temata poleks mul võimalik praeguses eluetapis bändi teha. Alustades sellest, et ta on vajadusel lapsehoidja, kui mina näiteks pikad päevad videovõtetel olen, või lõpetades sellega, et ta on aidanud meil lugude jaoks vokaale salvestada.

Katrin: Kõik pereliikmed, eriti mu seitsmeaastane poeg, on väga elevil ja ootavad pikisilmi, millal saaks meie esinemist vaatama tulla. Ta on suur rokkmuusika fänn ja meie uued tempokad rokilood meeldivad talle. Mina ise olen samuti väga rõõmus, et saame taas hakata kontserte andma.

Triinu: Tegelikult on see väga põnev kontrast. Kui omavahel kokku saame, on see sära ja feeling kohe olemas. Mu partner käib tihtipeale minuga kaasas, kui midagi toimub. Talle väga meeldib.