"Troonide mängu" looja George R.R. Martin: raamatule tuleb teine lõpp

Nii mitmegi tõelise fänni jaoks, kes on lugenud George R.R. Martini raamatuid kui vaadanud tervet "Troonide mängu" sarjas, langes sarja kvaliteet siis, kui see möödus raamatu "A Song of Ice and Fire" tegevustikust.

"Kui nad sarjaga alustasid, siis mul oli neli raamatud juba trükis, ning viies tuli välja natuke pärast seda, kui sari 2011. aastal alustas. Mul oli viie raamatu edu ning need on paksud raamatud. Ma ei arvanud kunagi, et nad mulle järele jõuavad, aga nad jõudsid. Nad jõudsid mulle järele ja läksid mööda," rääkis kirjanik Chicagos PBSile.

Saate kaitseks saab öelda nii palju, et see oli eetris kümme aastat ning selle ajaga sai Martin valmis vaid ühe raamatu veel lõpetamata sarjast.

Viimane raamat "A Dance with Dragons" tuli välja kümme aastat tagasi ning Martin kirjutab ikka veel eelviimast raamatut "The Winds of Winter". Kõige pikem aeg raamatute vahel on varem olnud vaid kuus aastat.

Vaatamata Martini osalemisele sarja loomisel, mis vaid suurendas pausi raamatute kirjutamisel, läksid selle tegijad mitte ainult süžeega temast mööda, aga hoopis teises suunas, kui tema plaanib.

"Ma küll alles kirjutan raamatut, aga te näete minu lõppu, kui see ükskord välja tuleb. Küll aga ei tea autor, millal see võiks olla, kuid lubas, et lõpp on ootamist väärt.

Pärast poolelioleva raamatu lõpetamist ootab fänne veel üks raamat "A Dream of Spring", millega lõpetatakse kogu eepiline saaga. Ning fännid usuvad, et George R.R. Martin võiks viimase raamatuga parandada kõik vead, mida HBO sari tegi.

Varasemates hooaegades oli pikkade maade läbimine suur probleem, sest Martini loodud Westeros on suur kontinent. Inimeste ja armeede rändamise aja kulg kirjutati lugudesse sisse. Aga viimasel hooajal tundus, et inimesed ilmuvad välja just täpselt siis, kus vaja ja millal vaja.

See on vaid üks väike asi, mille sarja loojad viimasel ajal hülgasid. Viimane hooaeg tundus, paradoksaalselt, nagu lihtne telesari, mitte raamat, millest on tehtud sari.