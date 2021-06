Lauri Pedaja: olen suurepärane näide sellest, et õige naine kasvatab tolgusest hea mehe

Lauri Pedaja tegi Instagrami pika postituse, kus rääkis, kuidas Gethel on tema elu muutnud. "Pitsi ei sülita, laua pealt ära ei puhu ja voodist välja ei lükka. Need olid väga pikka aega minu kolm põhitõde, mille järgi elasin. Mulle retsilt meeldis pidu panna ja kõikvõimalikel viisidel elu ja ennast põletada."

"Üheksa-aastaselt jõin ennast esimest korda teadlikult täis ja oksendasin nina kaudu longerot välja. See ei hirmutanud mind, vaid tekitas veel suuremat himu kõva möllumees olla. 14-aastaselt hakkasin regulaarselt pidu panema ja naistega semmima. Ereda leegiga põlesin kuni 27-aastaseni, kuid siis tundsin, et hakkan vaikselt ära väsima. Alkohol ei andnud enam sama efekti, l narkootikumid ei erutanud enam meeli, pidudel olin juba kõike näinud-teinud ja pidevalt uute naistega timmimine ei toonud hingerahu."

"Põgenesin Austraaliasse ennast otsima, kuid ei leidnud. Kogu muster kordus. Koju tagasi tulles, kaks päeva hiljem, kohtusin ma Getheliga, kes hakkas mu "elupõletusleeki" kustutama ja minu hingekarikat täitma. Pärast rasket ja keerulist algust, saime me oma suhte suurepäraselt toimima ja ma ei ole olnud kunagi õnnelikum kui praegu."

"Mu kõrval on nii vägev ja võimas naine, keda ma armastan maailma lõpuni ja tagasi. Meil on imearmas pisikene Aria, kes saab kohevarsti kahe kuuseks, meil on maailma kõige seiklushimulisem ja armastavam koer Ruudi ja päris oma unistuste kodu."