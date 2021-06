Kurb! Quentin Tarantino plaanib filmirežissööri karjääriga lõpetada

Tarantino on rääkinud juba varem, et tema järgmine ja samas kümnes film jääb kindlasti ta viimaseks. Nüüd seda ta ka kinnitas alles ühes hiljuti ilmunud intervjuus.

"Ma olen töötanud 30 aastat ja kuigi ma pole teinud nii palju filme kui mõni teine režissöör, on see ikkagi pikk karjäär," lisas ta.

Tarantino karjäär sai alguse ühest peost, kus ta tutvus näitleja Lawrence Benderiga, kellele Tarantino karakter sügavat muljet avaldas. Karjääriga rahulolematu Bender otsustas end produtsendina ja Tarantinot režissöörina proovile panna. 1987. aastal valmis film "My Best Friend's Birthday", mis kukkus läbi. Mõned aastad hiljem valminud "Marukoerte" käsikiri jõudis näitleja Harvey Keiteli kätte, kes vastutasuks härra Valge rolli eest aitas filmimiseks lahti keerata Hollywoodi rahakraanid.

1992. aastal linastus Tarantino film "Marukoerad" esmakordselt kinos. Kuigi USA-s ei saatnud alguses filmi eriline edu, võeti see hästi vastu Inglismaal, kust see ringiga tagasi USAsse Sundance'i filmifestivalile jõudis. Kaks aastat hiljem valminud "Pulp Fiction" on tänaseks arvatavasti esimene film, mis Tarantino nime mainides paljudele meelde tuleb.