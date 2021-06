Muusik Alen Veziko meenutab pöörast fänni: kui ma silmad lahti tegin, oli võõras naine hotellitoas

Laulja meenutas oma karjääri alguses tüdrukutelt telefonikõnesid. "Eks need ih-ih-ih-hii-tüdrukud said natuke vanemaks ja hakkasid helistama öösel, et kutsuda sauna," rääkis muusik.

Alenil oli tal ka fänn, kes saatis talle umbes 300 sõnumit päevas. "Meie nii-öelda tutvus algas väga lihtsast situatsioonist. Nimelt mina olin laval, bändiga mängisime, ilmselt ma olin talle lehvitanud, nagu ikka laval seda tehakse ja naisfänn arvas, et meil on kohe suhe," rääkis ta ning lisas, et hiljem see fänn jälitas teda lausa koduni ja hakanud muusikul ukse taga käima.