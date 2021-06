Festival Võnge toimub juba sel nädalavahetusel

Alates tänasest ei pea kuni 5000 osalejaga sündmused enam külastajaid testima. Samuti ei ole kohustuslik esitada immuunsust tõendavat dokumenti ega kanda maski. Festival toimub vabas õhus ning ruumi jätkub kõigile. Kohapeal on olemas ka desojaamad käte desinfitseerimiseks ning inimeste liikumine on sätitud nii, et oleks võimalik teistega distantsi hoida. Seega on festival turvaline ja oodatud on kõik muusikasõbrad, kuid muidugi – kui tunned end kehvasti, jää palun koju.