10 aastat Miss Estonia võidust! Madli Vilsar: see päev muutis minu elu totaalselt

"Esiteks ostsin ma enda kõige esimesed kontsakingad Miss Estonia finaaliks. Tegin meigi ise praami peal ja nautisin seda päeva tegelikult täiega. Mul on siiani alles see roheline kleit ja kingad, mida kandsin finaalis. Tulemus oli täiesti ootamatu, aga see päev muutis minu elu totaalselt," meenutab Madli.

Madli rääkis Kroonikale antud intervjuus, et ta on terve elu väga ebatervislikke dieete pidanud. "Võtame kas või Jaapani dieet, kus päeva menüüs on must kohv, kuivik, keedumuna, tomatimahl ja väike kanatükk. Olen teinud väga palju igasuguseid mahlapuhastusi ja smuutide joomisi. Dieeditamine muutus elu lahutamatuks osaks, eriti siis, kui võistlused lähenesid. Tegin kõik endast oleneva, et mitte toidule ja söömisele mõelda – läksin iga päev vara magama, et nälga ei tunneks," rääkis Madli.