Korraldaja: mulle meenutab hetkel festivali korraldamine pokkerimängu

Noblessneri sadamalinnakus toimuva festivali SUME pressiesindaja Liisa Lahtmets tõdeb, et seda, kas festival toimub või mitte ei osatud täpselt öelda isegi kuskil poolteist kuud tagasi. "Talve lõpp oli veel täiesti lahtine," tõdeb Lahtmets, lisades et nad võtsin mai algul alles lõpliku otsuse vastu.

"Meil muutus kõik kohati päevapealt, kas me teeme või ei tee. Sedas ümber otsustamist tuli mitu korda vahepeal ette," tõdes festival Võnge esindaja Kalev Rundu. Ta tõdeb, et ära jätta või edasi lükata oleks olnud neile kahtlemata lihtsam variant.

"Hästi palju mulle meenutab see festivali korraldamine pokkerimängu. Üsna varakult peab vaatama oma panused üle, mille peale sa mängid, kas teed välisartistidega või ei. Põhimõtteliselt me mängisime nende numbritega, et see läheb sinna, kuhu praegu läheb," märgib Rundu.