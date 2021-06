Luisa ja Taavi Rõivas kolivad suve lõpuks uude koju: tahaks ikka oma päriskodu

Üks saatejuhtidest uuris Luisalt, et kas tal on aega suvel esinemas ka käia või peamiselt on ainult tal kavas sport ja kolimine. "Praegu on sport, lapsed, kolimine, puhkamine ja siis natukene laulan ka," tõdeb Rõivas.

"Kus te nüüd kolite? Lugesin mingisugust artiklit," uurib üks saatejuhtidest. "Pole varsti neli aastat kolinud. Äkki ikkagi suve lõpuks saame oma maja valmis. Tahaks oma kodu," märgib Luisa.

"Mis see kolimise juures närvi ajab?" uurib teine meessaatejuht. "Asjad ei saa üldse otsa. Ainult pakid ja pakid. Ma ei tea, kas keegi ostab pidevalt asju juurde. Üldse ei saa otsa, see on väga tüütu. Samas mulle meeldib ka see, et väga suur hulk asju saab ka välja sorteeritud. Kui neli aastat kapist välja pole võetud ega siis ei pane selga ka.

"Mida sa ootad enne uude majja kolimist?" uurib Liis Lusmägi. "Ma ootan, et õunapuudel on õunad küljes ja saab terrasil kohvi juua. Me renoveerimise Taavi vanaema maja ja seal oli väga suur õunaaed," unistab Rõivas.

Kuula täispikka intervjuud SIIT!