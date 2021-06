Juhuu! Viljandi pärimusmuusika festival tuleb plaanitust piiranguvabam

Festivali pealik Ando Kiviberg avaldas paranenud terviseolukorra üle heameelt, ent rõhutas samas korraldajate vastutust turvalise keskkonna loomisel. “Kindlasti muudab leevenenud reeglistik suvesündmustest osavõtu publikule lihtsamaks ja mugavamaks, ent korraldajana peame tagama maksimaalse ohutuse ka vabamates tingimustes,” sõnas Kiviberg. Nii on Viljandi pärimusmuusika festivali alale võimalik siseneda mitmest kohast ning tagatud on võimalus liikuda piisavalt hajutatult. Olemas on võimalused pesta ja desinfitseerida käsi ning korraldajad rakendavad omalt poolt veel mitmeid ohutusmeetmeid.

Kiviberg toonitas, et tänavu pääseb festivalile vaid festivalipassi või päevapassiga. „Üksikkontsertide pileteid hetkel plaanis müüa pole, et püsida lubatud piirarvude sees,“ sõnas Kiviberg. Hetkel on veel saada piiratud koguses festivali nelja päeva passe ja päevapasse. „Neli päeva, neli lava, ligi 60 kontserti enam kui 50 artistilt Eestist ja mujalt,“ loetles Kiviberg põhjusi, miks tulla 22.-25. juulini Viljandi lossimägedesse head muusikat ja sõbralikku õhkkonda nautima.

Välisesinejatest on Eestisse tulemas artistid Itaaliast, Iirimaalt, Ungarist, Soomest, Taanist, Belgiast ja Gruusiast. Eesti esinejatest näeb nii raskekahurväge, uusi üllatajaid kui ka spetsiaalselt folgi jaoks kokku pandud eriprojekte. Näiteks astub kavaga „NOËP goes folk“ üles NOËP ning ühiskontserdi annavad Metsatöll ja Riffarrica. Esmakordselt esinevad koos Kärt Johanson ja iiri vanapärast laulustiili viljelev Seán Garvey.

XXVIII Viljandi pärimusmuusika festival toimub 22.-25. juulini 2021 ning selle teemaks on kokkumäng. Festivalipaikadeks on tänavu esimene Kirsimägi (seal on varem olnud piknikuala), teine Kirsimägi, Kaevumägi ja Pärimusmuusika Ait.