"Kaua võib juba?" Kristi Loigo istus öösel Kerdo Mölderi trepikojas: segi oled, Kristi

Kroonika kirjutas juuni alguses, et Kannu kõrts saab Kerdo Mölderi ja Ragnar Murumäe näol uued partnerid. Kõik tunduski juba kindel, kui eelmisel nädalal selgus, et vahetusest ikka asja ei saanud. Uudist jagas enda Facebookis ka alguses partneriks kaalutud Kristi Loigo , kes ütles, et temal pole selle kõigega miskit seost ja kõik, alates Kroonikast, ajakirjanikust ja Kerdoni valetavad. Aga kuidas siis ikkagi oli?