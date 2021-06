Henrik Normann käib eksnaistega šoppamas: nad ikka helistavad ja ütlevad, kuule tule sina, sul on hea maitse

"Ma olen alati öelnud naistele, et ärge pange suuri lilli, need teevad teid vanemaks," tõdeb Normann.

"Sina käid naistega šoppamas. See on täiesti ainulaadne," tõdeb Saagim. Seepeale ütleb Normann järgmist: "Ma käin ka oma eksidega šoppamas." Seejärel tekib Saagimil mitmeid küsimusi, et kuidas nii.

"Nad ikka helistavad ja ütlevad, kuule tule sina sul on hea maitse," selgitab Henrik. "Näiteks, kui mina tulen kuskil reisilt, siis ma alati toon naisele kingitusi - kas kleite, kübaraid või mingisuguseid aksessuaare. Nad alati imestavad, kuidas ma nii täppi panen, et kõik on nii maitsekalt valitud," tõdeb Henrik. Muu hulgas tõdeb Henrik, et kaubamajades on just makkeenidele parimad riided selga pannud.