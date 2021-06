Tanel Padar meenutab elu kõige piinlikumat ostu: kui ma olin selle ära küsinud, läksid uksed lahti ning sisse astus kolmelapseline pere

"Mul on eluaeg probleem olnud osta kondoome. Ma tegin seda vahel isegi nii, et ma panin endale äratuse, et minna kell viis bensiinijaama. Sellisel ajal, kus võiks kõige vähem inimesi olla. Ükskord vaatasin, et mitte kedagi ei ole, keerutasin coca-cola pudelit käes ning veendusin veelkord, et nüüd pole mitte kedagi. Ja siis ma läksin ja küsisin: "Tervist! Palun mulle kolm pakki kondoome"," meenutab Padar, öeldes et kui juba lähed, siis ostad juba varuga.