Sõbrad Kerdo Mölder ja Kristi Loigo pöörasid tülli: tuleta meelde, mille eest sa mulle Egiptuses tuhatoosiga pähe tahtsid taguda!

Kristi Loigo väidab oma hiljutises Facebooki postituses, et temal ei ole Kannu Kõrtsiga olnud mitte mingisugust pistmist, väites et meedias lahvatanud väidetav skandaal oli lihtsalt üks turundustegevus.

Nagu näha on seesugune väide ajanud ansambli Respekt laulja ja omanikevahetuse keskmesse sattunud Kerdo Mölderi kopsu üle maksa. Mölder on kirjutanud sama postituse alla pikki kirjatükke sellest, kuidas Loigod peaksid peeglisse vaatama ning tegu on reeturitega.

Avaldame Kerdo Mölderi kommentaari täies mahus:

Ausus, kallis Kristi ennekõike!

Enne see "kõikide ründamine" Sinu pihta ei lõppegi, kuni sa ükskord, kallis naine, AUSAKS hakkad!

Minul luukeresid kapis ei ole ja karta ka midagi ei ole, aga Sinul on neid omajagu. Kõik oli maha vaibunud ja Sa ei saanud, öötundidel LAJATASID TAAS siia Facebooki - ja see ületas juba minu punase joone!

Ei hakkagi rääkima sellest, mis kõnesid te tegite ja mida Jan mulle ütles või Su vend mulle ütles - see kõik oligi ununenud ja maha vaibunud. Aga näed, Sa kohe ei saanud - pidid TAAS lajatama ja TAAS valetama ning rüdama mind kui ka ajakirjanike.

Aitab juba, kallis Kristi! Nagu me Egiptuses rääkisime, hakka ükskord ausaks ja siiraks inimeseks. Mina olen seda teed juba aastaid läinud ja on poole kergem elada. Sina aga ei taha sellest õppust võtta ja jätkad "Käed puusas ning jalaga vastu maad trampimist" - inetu attitude on Sul!

Minu poolt oli juba enne vaherahu ja oleks ka nüüd, kuni Sa ükskord tunnistad oma vigu ja hakkad ausaks. Tuleta meelde, mille eest sa mulle Egiptuses tuhatoosiga pähe tahtsid taguda... See oli ebaõiglus "Kodutundes", millest ma Sulle rääkima hakkasin! Sa tead ja tunned mind - kui mind miski väga endast välja viib siis see on ebaõiglus ja selle sama ebaõigluse punase rätiga sa taas minu nina ees lehvitasidki - tulemus on käes.