KUUM KLÕPS | Naised, hoidke alt! Grete Kulla vennast on sirgunud tõeline musklimees

"Nii... siin ma olen... Estonian Champion & Pro Calisthenics atleedina. Seitse aastat puhast pühendumist, palju rasket tööd, valu, pisaraid, stressi, pingutusi, ohverdusi ja kõike muud, mis kuulub sinna juurde, et omada sellist staatust, nagu mul praegu on," kirjutab Robert Klein alustuseks.

"Ma olen olnud punktis, kus kõik mida ma teha tahtsin, sooviga jätta kõik maha ja ära visata, et end sulgeda pimedasse ruumi, küsides seejuures, miks mina?Aga selle asemel ma ikkagi valisini oma raja ja missiooni, et seista vastu kõigele, mida elu mulle ette viskab, võidelda sellega ning leida seejuures võimalusi teha oma unistused tõeks. Vahet pole kui karm või raske see kõik võib olla."

Muu hulgas märgib Klein, et praegu on ta punktis, kus ta ei näe ühtki võimalust alla andmiseks. "Üks ja ainus tee sihtpunktini jõudmiseks on olla tipus. See on kõigest minu teekonna algus ja veel väga pikk tee on veel minna, aga ma lähen ainult otse oma unistuste suunas."

"Hoidke meeles, et kõik on võimalik ja see on kõik on väärt elamist"