KLÕPS | Laulja Jaagup Tuisk uues suhtes: Pinterestist leidsin

Jaagup Tuisk andis oktoobris Elmarile intervjuu, kus tunnistas, et on tulnud olukordi, mil ütleb neiu kutsele kohtingule minna eitavalt. Samas, kui talle keegi meeldib, on ta üsna otsekohene ning kutsub võimalusel näiteks välja sööma.

Muuhulgas märgib noormees, et on hetkel vaba ja vallaline ning püsisuhtesse ta ei kiirusta.

"Õige kaaslase juures mängivad olulist rolli nii paljud näitajad: tema välimus, kuidas või millest ta räägib...tema lõhn. Tinderi kohtingutesse ma eriti ei usu, üheksa kohingut kümnest ei pruugi õnnestuda," tunnistab laulja.

Nüüd on aga vaba ja vallalise staatus ajalugu, sest Tuisk on enda kõrvale leidnud kauni blondi neiu. Kroonikale teadaolevalt on tegu meigikunstnik Liis Rehemaaga.

Neiu figureerib ka Tuisu Tiktokis, kuhu on postitatud kolm ühist video. Neid nähes ei ole küsimustki, et tegu on teineteist leidnud paarikesega.