"Tähesõdade" täht Ewan McGregor sai uue partneriga esimese ühise lapse

50-aastane "Tähesõdade" ning 36-aastane "Scott Pilgrimi" näitleja, kes tegid ühiselt kaasa eelmisel aastal esilinastunud filmis "Birds of Prey", ei andnud avalikkusele teada, et on lapseootel.

Lapse sünnist andis kõige esimesena teada McGregori kõige vanem tütar, 25-aastane Clara, kes postitas Instagrami pildi pisibeebit kaisutamas. "Tere tulemast siia ilma, väikevend. Palju õnne minu isale ja Maryle. See on parim kink," kirjutas Clara postituse juurde.

Kui avalikuks tuli uudis, et McGregor läks just Winsteadi pärast lahku 22 aastat abielus olnud Eve Mavrakisest, siis oli just Clara see, kes sotsiaalmeedias näitlejannat "prahiks" kutsus. Tundub, et nüüdseks on paar suhteid parandanud.