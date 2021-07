Signe Riisalo (52) kodu Kalamaja südames võiks vabalt olla siinse piirkonna boheemlasliku ja taaskasutust propageeriva elustiili musternäide. Signe õde Kadri Tamme on sisearhitekt ja poeg Harri arhitekt, seega pole imestada, et ilumeelt kujunduses jagub. See on ministri kindlus, kus närve puhata ja võtta vabalt.

Signe on viiendat põlve Kalamaja elanik. Ta sündis Vabriku tänaval, on elanud Tööstuse tänaval ja nüüd leidnud oma päris kodu Kalamaja tuiksoonel asuvas uhke arhitektuuriga Lenderi projekteeritud tsaariaegses korterelamus, kuhu kolimisest oli unistanud juba lapsena: "Meil oli vanaisaga traditsioon jalutada pärast paraade Kalamaja vahel ja alati, kui siit majast möödusin, mis toona oli tõeline tondiloss, soovisin, et siin oleks minu kodu."