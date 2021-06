Mart Helme tütrega pilti teinud geiaktivist langes füüsilise rünnaku ohvriks

"Millegipärast kahele noormehele, kes viibisid taamal, see üldse ei meeldinud ning nad hakkasid meie poole liikuma. Ma astusin nende juurde ja ütlesin, et mu sõber võib tantsida seal, kus ta tahab ning nii, nagu ta heaks arvab," märgib Trohhatšev, lisades, et ilmselgelt selline vastuhakk noormeestele ei meeldinud.

"Üks meestest hakkas seejärel rääkima, et annab mulle peksa. Venekeelne sõnelus Artjomi ja meeste vahel jätkus. Ühel hetkel lükkas pikem mees tugevalt Artjomi nii, et ta oleks peaaegu pikali kukkunud ja lühem mees hakkas Artjomi põlvega näkku peksma. Sellel hetkel ei suutnud ma pealt vaadata, kuidas kaks meest ühele inimesele kallale lähevad. Otsustasin lühema mehe selja tagant eemale tõmmata," kirjeldab Artjomiga kaasas olnud tuttav.

Seejärel otsustas Artjom osade vigastuste tõttu pöörduda EMO-sse, et muu hulgas registreerida ka juhtunud intsident. Noormees tunnistab, et temaga on hetkel kõik hästi. Kindlasti rõhutab ta, et tulevikus peab sellisest probleemist teada andma.