FOTOD | Tomi ja Anni Rahula tähistasid tütre neljandat sünnipäeva: neli aastat lõputut naeru ja armastust!

"Rubit tuli meil küll veidi oodata, aga see-eest on ta kõik ja rohkemgi veel.. Ma poleks kunagi kujutanud ette, et mul on (nüüdseks juba) neljane, kes mind nii palju oma naljadega naerutab või enda mõtete ja tegudega hämmastab (loomulikult ka seda, kui palju ta rääkida armastab. Et mind lõputult kallistatakse ja ka tihti minema aetakse, sest tema "saab kõigega ise hakkama..." lisas ta.