Kristel Aaslaid kaasa ambitsioone ei lõhu: kuidas ma saan olla mehe vastu, kes joob ja suudab selle ära põhjendada

Sümpaatne duo Kristel Aaslaid ja Mattias Naan on leidnud teineteises toetuspunkti ja mõttekaaslase, kelle ees võib valehäbita oma asju ajada ning loota ka kindlale toetusele. Koomik Mattias on oma halva harjumuse pööranud rahamasinaks. Ironiseerides kinnitas koomik, et tõepoolest – see on tõesti amet, millega kopaga kullamägesid kokku lükata.