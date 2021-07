Hendrik Normann selgitas, miks ta abielud on lõhki läinud: see on nagu töökoht – ta vajab tähelepanu

Äsja 50aastaseks saanud Henrik Normannilt ootavad kõik nalja. Head huumorit. Aga temagi on ju kõigest inimene oma tujude ja argieluga. Kui kohtume menukas toidukohas hommikul kell kümme, siis vajab ka Henrik korralikku kofeiinidoosi, et ärgata, et olla sõiduvees. Tal on seljas mugavad riided, mida täiendavad erkpunased tossud. Miski ei viita, et Henrik on juba viiskümmend. Välimuselt paistab ta noorem, jutu poolest isegi lapsemeelne. Meeldivalt lapsemeelne. Nooruke on ka tema uus kallim Kristina Pau (30).