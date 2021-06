Kristi Loigo: Kerdo Mölder elas kriisi ajal mitu nädalat minu juures ning saatis mulle appikarjeid, kui ta endale viga tegi

"Ma teen elus esimest korda Facebook live'i. Ma pole seda kunagi varem teinud, aga ma teen seda olude sunnil, sest ma pean vajalikuks natukene selgitada, mis siin viimasel paaril päeval on toimunud. Nimelt on minu sõber hakanud ründama minu isiklikku elu, perekonda ja abikaasat," ütleb Loigo alustuseks.

"Kui selleks põhjuseks on mingisugune kõrtsiteema, siis on [see kõik] kuidagi ebaproportsionaalne. Ilmselgelt on põhjused kuskil mujal. Kui see on ainult mingisugune kõrtsiteema, siis on küll väga kurb, et keegi võtab sinu isikliku elu ja kogu ühiskonnale lauale paneb. Kujutage ette, kui te olete kodus ja järsku sajavad kaamerad teile sisse, istute saunas või olete voodis ja siis keegi filmib või laseb teid üleriigilisse meediaruumi," jätkab ta.

"Ma arvan, et sul on sõber, mul on väga palju sõpru. Siin käib ka mul palju sõpru. Aga kui me hakkaksime kõike, mis meie vahel või kodus toimub, kõigile kuulutama, siis see on alatu," tõdeb Loigo, kelle sõnul ta ei tea, miks üks inimene on asunud teda ja tema perekonda ründama.

"Kerdo Mölder elas kriisi ajal suisa mitu nädalat minu juures, sest tal ei olnud võimalik ennast ise elatada. Ta saatis mulle appikarjeid, kui ta endale viga tegi," märgib Loigo, öeldes, et süüdistused, nagu tema ahistaks Mölderit ning istuks niisama tema ukse taga, ei vasta vähimalgi määral tõele. "Me olime ju sõbrad ja kui ta kutsus mind külla, siis ilmselgelt saadan ma talle sõnumi, et ma olen juba siin."

"Millega ma selle olen ära teeninud?" küsib Loigo imestunult. "Ma tegelen juba teist päeva mingisuguse sopaga."

Vaata Kristi Loigo pöördumist lähemalt: