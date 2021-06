USA presidendipaari Joe ja Jill Bideni isiklikud suhted on muutunud keeruliseks: ma igatsen teda...

Kaaneloos tunnistab Dr. Jill Biden, et nad proovivad paarina leida üha rohkem aega, aga kahjuks on see aina väljakutsuvam, sest nad mõlemid on nii hõivatud.

"Ja siis ma mõtlen, et me peaks rohkem pingutama leidmaks aega teineteise jaoks," ütleb ta väljaandele. "Kasvõi näiteks süüa õhtust koos. Mõnikord me sööme näiteks rõdul."

President Biden seejuures viitab sellele, et nende kui paari abielu on Valge Maja väga palju muutnud. "Ma igatsen teda. Samas olen ma tema üle väga uhke. Sellegipoolest ei saa me enam niisama lihtsalt end välja lülitada nagu me seni harjunud olime," lisas ta Vogue'ile. "Kui me elasime Delaware'is, käisime me korra kuus sealses kohalikus "bed and breakfast" hotellis, et kindlustada endale piisavalt romantiline aeg ning veeta võimalikult palju teineteise seltsis."

Niisamuti tunnistavad nad, et tihti kui nad koos reisivad, siis ikkagi klammerdutakse oma kabinetitesse ning töö muutub esmaseks prioriteediks.

"Ja kui ma töötan mingisuguse sündmuse kallal, siis ma üks hetk avastan, et ma töötan mõne tähtsa kõne kallal nagu segane. Kui ma parasjagu ei tööta, mõtlen ma et tahaks temaga koos olla ja välja minna, kuid siis pühendub tema mõnele tähtsale kõnele või hindab töid. Me peame välja töötama viisi, kuidas teineteise jaoks rohkem aega leida," tõdeb president Biden.