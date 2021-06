Kollaaž: Scanpix/Instagram

Jalgpalli EM 2020 on täies hoos, kes on aga jalgpallurite naiste ja tüdruksõprade seast need kõige-kõige kuumemad? Kroonika võttis luubi alla kümme kaunitari, kes semmivad või on abielus tuntud jalgpalluritega.