Eesti Muusika Kuulsuste Koda esitleb Tartu Aparaaditehases verivärsket fotonäitust "Vaimud ja võimud"

Käesolev fotonäitus võtab kokku Tartu biit- ja rockmuusika algusaegade emotsiooni, elu-olu ning annab ülevaate siinse biit-rock-pop muusika esimestest teerajajatest. Neid fotosid vaadates tuleb meeles pidada mõnda olulist asja. Esiteks, fotograafia oli tol ajal täielike entusiastide-laborantide pärusmaa. Sestap on fotode puhul olulisem sisu, mitte niivõrd kvaliteet. Teiseks, viiekümne aasta jooksul on palju materjali kas otseses või kaudses mõttes ajaloo prügikasti sattunud, seega tuleb tänulik olla, kui ansamblist on säilinud kasvõi pisike, udune foto. Kolmandaks, ilu on vaataja silmades ja kogutud fotode seast tehtud valik kindlasti subjektiivne.