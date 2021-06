KUULA SAADET | Aivar Sirelpuu: pärast Nõukogude Liidu lagunemist taastus Eesti muusika päriselt alles uuel sajandil

Aivar Sirelpuu ja Gunnar Graps esimesel Rock Summeril Aivar Sirelpuu

Aivar Sirelpuu on mees, kes on näinud väga lähedalt eesti muusikas ehk kõige rohkem erinevaid külgesid. Ta on olnud nii Eesti Filharmoonias puhvriks valitseva võimu kui ka muusikute vahel, samas aidanud ellu kutsuda Rock Summeri ning olnud mitmete välismaa abslouutsete staaride kontserdite korraldamise juures. Kuidas mõjus eesti muusikale Nõukogude Liidu lagunemine ning kuidas COVID-19 viirus, kas nende vahel saab tõmmata paralleele? Kõigest sellest ja paljust muust seekordses saates "Akord".