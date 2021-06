Politsei vahistas pettuses kahtlustatavana tuntud kunstidiileri

76-aastane Berardo on Lissabonis asuva tuntud turismisihtkoha moodsa kunsti muuseumi asutaja. Teda süüdistatakse väärtuslike kunstiesemete usaldusfondi viimises, et neid võlausaldajate eest kaitsta. Berardo pole süüdistusi kommenteerinud.

Mais 2019 ütles Berardo parlamendi komisjonile, et tema nimel pole ühtegi võlga, ning laenud, mille ta võttis, on firmade nimel, millega ta seotud on.