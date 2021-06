Esmakordselt toimuva linnafestivali SUME esindaja: neid kordi, mil oleme ainuüksi sel aastal festivali ümber planeerinud, on rohkem kui mitu

Foto: Pressimaterjal

"Meie soov on kasvada SUME-ga rahvusvaheliste artistidega linnafestivaliks," tõdeb 2.-3. juulini Noblessneri sadamalinnakus toimuva SUME Festivali pressiesindaja Liisa Lahtmets. Ehkki festival pidi algselt toimuma juba eelmisel aastal, olid korraldajad paraku sunnitud koroonapiirangute kiuste sündmuse edasi lükkama. Sellegipoolest on rõõm, et tänavu, kõigest kahe päeva pärast saavad kõik muusikanautlejad koguneda Noblessnerisse nautimaks vingete Eesti artistidega rikastatud festivaliprogrammi. Kroonika uuris veidi lähemalt festivali tausta ning võimalikke tulevikuplaane pressiesindaja Liisa Lahtmetsalt.