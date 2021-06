Ed Sheeran avaldas, miks ta ikka prille kannab, kuigi ei pea

30-aastane Sheeran sõnas, et kannab edaspidi pilte vaid moe pärast. Pärast laserlõikust on tema nägemine korras ja prille pole iseenesest vaja, kirjutas Daily Mail.

"Võtsin kõik oma prillid, lasin neile panna tavaklaasid, nii et kui ma tahan kunagi moekas välja näha, siis panen need ette."

Lauljal, kellel on Instagramis 32,8 miljonit jälgijat, sõnas, et operatsiooni ajal kulus iga silma peale 45 sekundit ning tal on nüüd ideaalne silmanägemine. Ta ei olnud seda kunagi ilma prillideta kogenud.