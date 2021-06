Imre Sooäär kustutatud postitusest: minu postitus oli täielikult vihakõne vastane, mitte seda õhutav

"FB kustutas minu postituse naispeaministri mõnitamisest ja alandamisest parlamendis, mis sai üle 1300 laigi ja mida jagati üle 300 korra, kuna üks kõigile hästi tuntud FB kasutaja (nimi on teada, aga ei hakka seda siin avaldama) raporteeris, et see õhutab vihakõnet. Minu postitus oli täielikult vihakõne vastane, mitte seda õhutav. See kutsus üles kõigi inimeste alandamise ja mõnitamise vastu seisma, sõltumata ilmavaatest või erakondlikust kuuluvusest," kirjutas Sooäär Facebookis.

"Minu postituse kustutamine näitab paraku, et võitjaks jäi viha ja vaenamine, mille vastu ma sõna võtsin. Ma palun teie abi, et nõuda FB-lt minu postituse taastamist, koos kõigi teie kommentaaridega. Käesolevaga palun, et FB viivitamatult minu postituse taastab, kuna see ei õhutanud vihakõnet, vaid seisis selle vastu. See oli avaldatud inimliku kohtlemise kaitseks, mida me kõik väärime."