Jamie Spears: mina ei ole see, kes Britney elu õnnetuks teeb

Britney Spears ütles eelmisel nädalal kohtus, et eeskoste tõttu ei lubata tal abielluda ja lapsi saada. Aga Jamie, kes on tütre eeskostja olnud juba 13 aastat, ütleb, et näpuga peaks näitama tema eelkäija suunas, kirjutas TMZ.

Jamie annab teada, et ta ei ole viimased kaks aastat Britney eeskostega kokku puutunud. Isa ei ole tütrega juba väga pikalt suhelnud, sest ta on igasugusest kommunikatsioonist välja lõigatud.

Jamie leiab, et Britney elu puudutavate otsuste taga on tema isikliku elu eeskostja Jodi Montgomery. Isa sõnas, et ajal kui tema advokaat valmistas ette dokumente Montgomery värbamiseks, ei olnud tütre vaimne seisund selline, mis võimaldaks tal iseseisvalt teha otsuseid arstiravi osas. Seega jäi see õigus Montgomeryle.

Jamie lisas, et kohus ei leidnud kunagi, et Britney poleks suuteline otsuseid tegema ning kohus ei andnud sellekohaseid korraldusi.

Isa sõnul on just lauljanna enda advokaat Sam Ingham see, kes tahab oma kliendilt meditsiiniliste otsuste tegemise õiguse ära võtta ja jätta need kõik Montgomeryle.

Jodi Montgomery on ka see, kes saab otsustada Britney abiellumise ja lapsesaamise osas. Jamie isegi kiitis 2011. aastal heaks Britney kihluse Trawickiga, aga paar läks 2013. aastal lahku.

Jamie Spearsi advokaatide sõnul oleks mõistlik alustada uurimist Britney 23. juunil 2021 tehtud väidete osas, et garanteerida lauljanna turvalisus ja heaolu. "Süüdistused, kas siis vastavad tõele, mille järel peaks tegema teatud muudatused, või on süüdistused vale ja eeskoste saab jätkuda," teatas advokaat.

Advokaat lisas, et pole õige, et eeskostjad ega kohus ei võta Britney Spearsi avalduste järel mitte midagi ette.